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Кирпичная стена в интерьере: как ее сделать, отделка и дизайн

Кирпичная стена в интерьере: как ее сделать, отделка и дизайн

Кирпичные стены в интерьере все еще актуальны. Они хорошо сочетаются с любыми другими натуральными материалами, например деревом, за ними легко ухаживать, а при желании всю стену можно перекрасить в нужный цвет Кирпичную кладку можно вписать в любой интерьер, не только лофт, но и более уютные стили — сканди или прованс.

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