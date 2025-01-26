Кирпичная стена в интерьере: как ее сделать, отделка и дизайн

Кирпичные стены в интерьере все еще актуальны. Они хорошо сочетаются с любыми другими натуральными материалами, например деревом, за ними легко ухаживать, а при желании всю стену можно перекрасить в нужный цвет Кирпичную кладку можно вписать в любой интерьер, не только лофт, но и более уютные стили — сканди или прованс.