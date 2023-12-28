Reuters: союзники США неохотно принимают участие в операции в Красном море

Союзники США, которые были указаны в качестве участников операции "Страж процветания" в Красном море против атак хуситов на торговые суда, не хотят быть связаны с ней публично или вообще принимать участие.
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