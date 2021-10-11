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Почему советский Разведупр не увидел тысячи немецких танков на границе СССР за месяц до 22 июня 1941? (Алексей Исаев, 2021)

Почему советский Разведупр не увидел тысячи немецких танков на границе СССР за месяц до 22 июня 1941? (Алексей Исаев, 2021)

За первые 17 дней войны Красная армия потеряла 57% всей бронетехники, потерянной за 1941 год - труд советских людей в течении нескольких пятилеток.

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