Почему советский Разведупр не увидел тысячи немецких танков на границе СССР за месяц до 22 июня 1941? (Алексей Исаев, 2021)

За первые 17 дней войны Красная армия потеряла 57% всей бронетехники, потерянной за 1941 год - труд советских людей в течении нескольких пятилеток.
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