Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Почему я с симпатией отношусь и к цыганам, которые живут в Перми и к татарам  - да потому что они не мигранты - они н...Мигранты, граждан...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Мигранты, граждане России" - НЕТ . Никогда этого не будет. Никогда в России мигрантов не примут за своих. Почему? Да...Мигранты, граждан...
  • Наташа Устинова
    У нас теперь такие врачи, что чихают на то, что им говоришь об этой боли. Просто молчат и ничего не предпринимают. Пр...Врач объяснил, че...

На подмогу диаспорам и теневым решалам? Мигранты в России могут получить свою полицию

На подмогу диаспорам и теневым решалам? Мигранты в России могут получить свою полицию

Иностранные силовые группы могут привлечь специально для работы с мигрантами. Но во что на самом деле выльется задумка? Что если гости прибудут на подмогу диаспорам и теневым решалам?В последнее время поступают сообщения о присутствии иностранных правоохранительных органов в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх