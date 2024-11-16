На подмогу диаспорам и теневым решалам? Мигранты в России могут получить свою полицию

Иностранные силовые группы могут привлечь специально для работы с мигрантами. Но во что на самом деле выльется задумка? Что если гости прибудут на подмогу диаспорам и теневым решалам?В последнее время поступают сообщения о присутствии иностранных правоохранительных органов в России.