Экипаж миномета "Тюльпан" уничтожил опорный и наблюдательные пункты ВСУ

Скриншот видео Экипаж самоходного миномета особой мощности 2С4 "Тюльпан" гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный и наблюдательные пункты военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые препятствовали продвижению штурмовиков ВС России в зоне проведения спецоперации РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии