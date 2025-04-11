Смоленская фирма исполнила предписание Государственной инспекции труда

Теперь все работники проходят обязательный медосмотр и имеют средства индивидуальной защиты В марте этого года Государственной инспекцией труда в Смоленской области проводила плановую проверку ООО «Магистраль» на предмет соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии