Певец Хабиб на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве, 12 декабря 2024 года © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиПевца Хабиба (настоящее имя — Хабиб-Рахман Шарипов) заметили на совместном отдыхе со стюардессой на 15 лет младше него.
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