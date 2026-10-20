Певец Хабиб на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве, 12 декабря 2024 года © Екатерина Чеснокова/РИА НовостиПевца Хабиба (настоящее имя — Хабиб-Рахман Шарипов) заметили на совместном отдыхе со стюардессой на 15 лет младше него.