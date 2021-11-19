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Рассталась с женихом, сделала пластику: как выглядит и чем занимается 60-летняя Мег Райан

Рассталась с женихом, сделала пластику: как выглядит и чем занимается 60-летняя Мег Райан

Поздравляем актрису с юбилеем и рассказываем, как сейчас живет именинница.Ушла из кино и не планирует возвращатьсяМег Райан была очень популярной в 80-е и 90-е годы: в этот период на экраны вышло множество романтических комедий с ее участием.

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