Рассталась с женихом, сделала пластику: как выглядит и чем занимается 60-летняя Мег Райан

Поздравляем актрису с юбилеем и рассказываем, как сейчас живет именинница.Ушла из кино и не планирует возвращатьсяМег Райан была очень популярной в 80-е и 90-е годы: в этот период на экраны вышло множество романтических комедий с ее участием.