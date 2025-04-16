Танцевальный коллектив из Северного стал призёром Всероссийского фестиваля

На IV Всероссийском фестивале-конкурсе «Шаг к мечте в Казани» талантливые ученицы школы № 2044 имени Серебрякова продемонстрировали невероятное мастерство и завоевали призовое третье место с великолепным номером «Сакура».
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