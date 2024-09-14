Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о планах передать Украине партию бронетранспортёров Patria AMV финского производства в рамках пакета военной помощи на 40 миллионов долларов.
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о планах передать Украине партию бронетранспортёров Patria AMV финского производства в рамках пакета военной помощи на 40 миллионов долларов.
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