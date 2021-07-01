Оксана Козловская: Власть должна общаться с людьми

АртемПолитикаОксана Козловская: Власть должна общаться с людьмиПредседатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская прокомментировала прямую линию с Владимиром Путиным.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаболотныйОксана, я считаю что ваш посыл смело можно усиливать:" Власть не должна, а обязана общаться с людьми" И чутко реагировать на их запрос,не отделываясь обманками-отписками,замалчиванием, замыливанием проблем и затыканием ртов задающих неудобные вопросы для решения которых необходима честность,порядочность и желание служить народу страны,региона,городов,станиц и посёлков. Путин с огромным сопротивлением пытается отстроить внятную систему управления страной на всех властных уровнях,умения принимать решения самостоятельно и во благо народонаселения всей страны.Может пора уже чистку рядов зарвавшегося и охамевшего чиновничества проводить более интенсивными методами.После общения народа с президентов вопросы решаются в десятки( не сказать в сотни) раз быстрее,чем это делается на местах. Как по мне,так я бы заменил на 100% управленческий состав того региона,который мало того,что обманул переселенцев заставив их заплатить за жильё,которое они обязаны были получить бесплатно,но и установить НЕВМЕНЯЕМЫЕ тарифы ЖКХ от 4о до 70 тысяч рублей ВМЕСЯЦ!!!??? Интересно,они ещё при должностях и на свободе???Комментировать
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