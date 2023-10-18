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Минфин США объявит на этой неделе о новых санкциях против ХАМАС

Минфин США объявит на этой неделе о новых санкциях против ХАМАС

Министерство финансов США намерено на этой неделе объявить о новых санкциях в отношении движения ХАМАС и некоторых его руководителей, сообщил во вторник, 17 октября, портал Axios со ссылкой на официальных лиц.

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