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«Добровольно не свалит»: политолог рассказал, что держит Макаревича в «тоскливой и ужасной» России

«Добровольно не свалит»: политолог рассказал, что держит Макаревича в «тоскливой и ужасной» России

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич не спешит покидать постоянно критикуемую им родину.

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герман писарев
Урод БЛЯ, Макаркенсон.
Александр Кутуев
Куда же он уедет? Здесь он звезда, у него еще есть поклонники. Что нибудь ляпнет и весь интернет гудит! Величина! А в Америке, например, что он будет делать? Петь в каком нибудь кабаке на Брайтон Бич для льющих от тоски и ностальгии слезы и сопли бывших россиян? Кому он на хрен нужен в любой другой стране, кроме России? Его тут же забудут, а это для него хуже смерти!

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