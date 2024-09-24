Военкор заявил о кадровых изменениях после смерти Эрнеста и Гудвина

Военкор Коц заявил о кадровых изменениях после смерти Эрнеста и Гудвина в ДНР После смерти в Донецкой народной республике (ДНР) бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в полку, где они служили, пройдут кадровые перестановки.