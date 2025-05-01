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Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов

Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

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