Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).