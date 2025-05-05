У него там не ОКР, а ОКЛ! Что мешает жить маньякам чистоты и тем, кто ходит по клеточкам

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это не про аккуратность или любовь к симметрии. Это про навязчивые мысли (обсессии) и действия (компульсии), которые человек вынужден совершать, чтобы справиться с тревогой.
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