Кризис на топливном рынке: НПЗ срывают почти 60% поставок С мая по сентябрь нефтекомпании не исполнили отгрузки по 6 из 10 контрактов на Петербургской бирже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия резко нара...
- Виторган переписа...
- Тройной удар уско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым