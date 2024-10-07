Асимметричные стрижки на средние волосы для женщин после 50 лет 2024: 7 классных примеров

Пятидесятилетний рубеж предполагает вдумчивый и аккуратный подход к формированию собственного стиля. Часто женщины в этом возрасте, под действием привычки, дошедшей до автоматизма, неизменно отдают предпочтение одной и той же прическе, цвету волос, одежде.