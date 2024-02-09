Какой сегодня праздник: 9 февраля – Международный день пиццы

Международный день пиццы ежегодно отмечается 9 февраля. Праздник носит неофициальный характер, но для многих поклонников пиццы по всему миру он стал поводом отдать дань уважения одному из самых популярных блюд.
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