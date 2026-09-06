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Французский политик Филиппо назвал «Небесный щит» безумной затеей

Французский политик Филиппо назвал «Небесный щит» безумной затеей

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал идею «Небесного щита», назвав её безумной. По его словам, «евроястребы» пытаются втянуть Париж в опасную инициативу, которая только усугубит конфликт на Украине.

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