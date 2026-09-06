Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал идею «Небесного щита», назвав её безумной. По его словам, «евроястребы» пытаются втянуть Париж в опасную инициативу, которая только усугубит конфликт на Украине.
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