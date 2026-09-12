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Мощи Дмитрия Донского стали духовной поддержкой для военнослужащих в зоне СВО

Мощи Дмитрия Донского стали духовной поддержкой для военнослужащих в зоне СВО

В июле 2026 года при реставрации южной стены Архангельского собора Московского Кремля были обнаружены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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