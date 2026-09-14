Мебель на своих условиях

Можно ли сегодня в России делать хорошую мебель? Разговор с Петром Сафиуллиным и Светланой Липкиной Проекты, выполненные на образовательном курсе «От предмета до бренда» под кураторством Светланы Липкиной и Петра Сафиуллиначитайте на monocle.