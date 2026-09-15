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В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева

В обход немецких законов: FT вскрыла в Минобороны ФРГ тайную группу по закупкам оружия для Киева

В Министерстве обороны Германии действует засекреченное подразделение, которое с 2022 года в обход жестких бюрократических процедур тайно координирует закупки вооружений для киевского режима на миллиарды евро, сообщает Financial Times .

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