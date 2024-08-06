Репортера Bloomberg уволили за слив информации об обмене между США и РФ

Американское агентство Bloomberg уволило журналиста, который раньше времени опубликовал материал о масштабном обмене заключенными между Западом и Россией, сообщил главный редактор издания Джон Миклетвейт в своем письме.
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