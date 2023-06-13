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NBC News: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила закон о выборах

NBC News: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила закон о выборах

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила так называемый закон Хэтча. Он запрещает федеральным служащим использовать свои офисы для влияния на выборы.

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