В Смольном согласовали облик реабилитационного центра на Загребском бульваре

Здание рассчитано на 200 посетителей и 150 сотрудников В комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовали архитектурно-градостроительный облик Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Загребском бульваре.