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Царьград

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Евросоюз привлечет 12 млрд евро для развития Среднего коридора

Евросоюз привлечет 12 млрд евро для развития Среднего коридора

Евросоюз планирует вложить до 12 млрд евро в Средний коридор, соединяющий Южный Кавказ и Центральную Азию с европейским рынком.

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