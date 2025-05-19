Эксперт рассказал, чем опасны "майские" арбузы, продающиеся в магазинах

Человеку грозит отравление, в том числе с летальным исходом Кандидат медицинских наук, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов рассказал, чем опасны "ранние" арбузы.
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