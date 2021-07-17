На Украине два человека погибли при крушении вертолета Ми-2

Инцидент произошел в Николаевской области, пожар был потушен на на площади шесть квадратных метровОколо села Зайвое (Новоодесский район Николаевской области) произошло крушение частного вертолета Ми-2, погибли два человека (пилот и его помощник).
Инцидент произошел в Николаевской области, пожар был потушен на на площади шесть квадратных метровОколо села Зайвое (Новоодесский район Николаевской области) произошло крушение частного вертолета Ми-2, погибли два человека (пилот и его помощник).
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