Daily Storm

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На Украине два человека погибли при крушении вертолета Ми-2

На Украине два человека погибли при крушении вертолета Ми-2

Инцидент произошел в Николаевской области, пожар был потушен на на площади шесть квадратных метровОколо села Зайвое (Новоодесский район Николаевской области) произошло крушение частного вертолета Ми-2, погибли два человека (пилот и его помощник).

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