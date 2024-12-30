«Отважные» водрузили флаг России в Новоелизаветовке под Покровском (ВИДЕО, КАРТА)

«Отважные» водрузили флаг России в Новоелизаветовке под Покровском! Редкие кадры: разведбат ВСУ первым показал российский флаг, водружённый бойцами группировки «Центр» в посёлке Новоелизаветовка, и свою атаку против него.
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