The Legend Of King Arthur Inspired A Failed Modern Day CBS Sitcom

Throughout history, Merlin has always stood by Britain's Once and Future King - even on short-lived CBS sitcoms that modernized Arthur's legend for the '80s.
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