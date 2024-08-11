На улице Типанова продолжаются аварийно-восстановительные работы

Движение от улицы Ленсовета в сторону проспекта Гагарина всё ещё ограничено Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что на улице Типанова 8 продолжаются работы по устранению технологического нарушения на участке водопроводной сети.