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Китай

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Китай будет сотрудничать с глобальным Югом в целях прогресса человечества

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Поскольку страны Глобального Юга внесли новый вклад в трансформацию экономической глобализации и совершенствование глобального управления в 2024 году, Китай продолжит сотрудничать с Глобальным Югом в интересах прогресса человечества, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во вторник на очередной пресс-конференции.

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