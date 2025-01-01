Китай будет сотрудничать с глобальным Югом в целях прогресса человечества

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Поскольку страны Глобального Юга внесли новый вклад в трансформацию экономической глобализации и совершенствование глобального управления в 2024 году, Китай продолжит сотрудничать с Глобальным Югом в интересах прогресса человечества, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во вторник на очередной пресс-конференции.