Bloomberg: Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Британии

Некоторые из самых заметных лидеров государства Содружества наций, например, индийский премьер Нарендра Моди и глава ЮАР Сирил Рамафоса отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи с премьером Британии.
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