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«Диджей — это продюсер, контентмейкер, бренд и артист»: Swanky Tunes о новой электронной сцене

«Диджей — это продюсер, контентмейкер, бренд и артист»: Swanky Tunes о новой электронной сцене

Еще недавно от диджея требовалось хорошо сводить треки и чувствовать танцпол. Сегодня этого мало: артисту приходится одновременно заниматься музыкой, контентом, собственным брендом и постоянно удерживать внимание аудитории.

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