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Бабич: медики на СВО столкнулись с новыми вызовами из-за современных боеприпасов

Бабич: медики на СВО столкнулись с новыми вызовами из-за современных боеприпасов

Российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

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