Захарова подтвердила курс на поддержку стабильности в Сахаро-Сахельском регионе

Россия сохраняет полную приверженность поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью марокканскому изданию Barlaman Today.
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