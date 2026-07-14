Песков: Россия следит за источниками угроз из воздуха и не будет доказывать свою позицию

Российские военные и спецслужбы тщательно контролируют воздушное пространство над приграничными районами и глубинными территориями, отслеживая источники угроз, связанные с пролётом украинских беспилотников.
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