Лето будет жарким

Юрий Ильинов

«Нам не верят»: профессор назвал разницу в подходах к эскалации России и Запада Профессор Евстафьев прокомментировал снятие Западом ограничений на удары по РФ Профессор Дмитрий Евстафьев прокомментировал решение Запада о снятии ограничений на применение натовского дальнобойного оружия по территории России. «К сожалению, мы проскочили, в том числе и по своей вине во многом, некий рубеж, на котором можно было остановить эскалацию со стороны западных стран, это очевидно. Решение о полной свободе применения западного дальнобойного оружия по территории России принято. Сейчас будет очень короткий период „прощупывания льда“. Так как им надо провести конференцию в Швейцарии в совершенно новой политической атмосфере. Надо поставить весь мир и тех, кто туда приедет, перед фактом, что они присутствуют при освещении совершенно нового этапа эскалации. Они спешат, времени на раскачку у них нет. Поэтому так срочно было принято это решение», объясняет Евстафьев. По словам профессора, Россия ничего не смогла противопоставить этому решению. «Или не захотела, или посчитала, что оно само „рассосется“. Хотя было понятно, что нужно здесь и сейчас ломать логику эскалации со стороны Запада, но РФ предпочла ограничиться очередным набором неких слов, которые на Западе может и слышат, но им не верят», продолжает эксперт. По словам профессора, разница в том, что, когда Запад говорит, что он «жахнет», мы точно знаем, что он ударит. А вот когда Россия говорит о «красных линиях» и ответе «как никогда раньше», ей не верят. «Уровень доверия к нашей политической коммуникации находится в отрицательных значениях. Кто виноват? Только мы. Так как у нас особенно на начальной фазе завязки этого конфликта было слишком много слов и слишком мало дел. Если бы у нас было больше дел, то, наверное, можно было бы рассчитывать, что наши слова имели бы какое-то воздействие. На сегодняшний день значение нашей политической коммуникации равно нулю», заключил Евстафьев.