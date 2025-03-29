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Назвавшего Россию «сараем» Жерара Депардье судят за домогательства: отправится ли он во Владимирский централ

Назвавшего Россию «сараем» Жерара Депардье судят за домогательства: отправится ли он во Владимирский централ

БлокнотРУ 76-летнего Жерара Депардье обвиняют в том, что он домогался 54-летней работницы съемочной группы и 34-летней помощницы режиссера.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да накой черт он тут нужен в России? ПОЧЕМУ Россия должна содержать этого жиропупа?  Россия для него &quot;сарай&quot;? ВОТ ПУСТЬ И ВАЛИТ МИМО!!
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