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Врач Кондрахин отметил, что грипп отличается от простуды высокой температурой под 40 градусов

Врач Кондрахин отметил, что грипп отличается от простуды высокой температурой под 40 градусов

Грипп всегда начинается резко и никогда не стартует с насморка или кашля в отличие от других респираторных заболеваний.

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