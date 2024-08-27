Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь водителю, попавшему в беду на трассе в Ростовской области

Наряд дорожно-патрульной службы в составе инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Артема Чеботарева и инспектора ДПС лейтенанта полиции Александра Нестеренко при осуществлении патрулирования по маршруту на автодороге «М-4 Дон» заметил стоявший у обочины грузовой автомобиль.
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