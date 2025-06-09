«Челябинский след»: ФСБ нашла ячейку, связанную с британским спецслужбами, на этот раз в вузе

Столица Южного Урала после атаки на наши военные аэродромы «засветилась» в еще одной шпионской истории Герман Галкин Фото: DPA/TASS Не успел затихнуть скандал с дронами, взлетавшими с фур, отправленных из Челябинска в разные регионы России (дроны атаковали военные аэродромы, включая те, где базируется стратегическая авиация), как этот же регион оказался в центре нового скандала с политическим звучанием.