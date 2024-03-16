В поселке Красная Поляна в Сочи открыли новый сквер под названием “Горный”, сообщила пресс-служба местной администрации.
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В поселке Красная Поляна в Сочи открыли новый сквер под названием “Горный”, сообщила пресс-служба местной администрации.