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Спикер Заксобрания в День России наградил сузунцев

Спикер Заксобрания в День России наградил сузунцев

Сегодня, в День России, на празднике в Сузуне председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив наградил людей рабочих профессий и вместе с сузунцами отправил помощь защитникам Родины.

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