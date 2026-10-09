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beautyhack

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Минус пять часов усталости: 8 приемов в макияже, которые делают лицо визуально свежее

Минус пять часов усталости: 8 приемов в макияже, которые делают лицо визуально свежее

Иногда даже после полноценного сна лицо выглядит уставшим: кожа кажется тусклой, взгляд тяжёлым, а привычный макияж только подчёркивает то, что хотелось бы скрыть.

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