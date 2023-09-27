Российские военные медики вывезли 58 пострадавших при взрыве в НКР

Российские военные врачи медицинского отряда спецназначения миротворческого контингента продолжают оказывать помощь коллегам медицинских учреждений непризнанной Нагорно-Карабахской республики в вопросах лечения и эвакуации мирных жителей, которые пострадали при взрыве резервуара с горюче-смазочными материалами в Степанакерте.