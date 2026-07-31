Польское общество считает украинцев своими врагами, и эту ситуацию уже не изменить. Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил участник путча-2014, экс-командир механизированной роты ВСУ Николай Мельник, оставшийся без ноги после мясного штурма 2023 года на Запорожском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».