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Безногий ВСУшник: «Мы и поляки – враги»

Безногий ВСУшник: «Мы и поляки – враги»

Польское общество считает украинцев своими врагами, и эту ситуацию уже не изменить. Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил участник путча-2014,  экс-командир механизированной роты ВСУ Николай Мельник, оставшийся без ноги после мясного штурма 2023 года на Запорожском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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