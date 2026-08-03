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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года

« Фулхэм » сообщил о переходе нападающего Гонсало Гарсии из « Реала ». 22-летний испанец подписал контракт с английским клубом до 2031 года с опцией продления договора еще на сезон.

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