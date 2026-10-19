К Иудеям, христианам и не только Обращаясь к иудеям и христианам, я надеюсь на понимание хотя бы части приверженцев этих двух взаимоисключающих идеологий.
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